ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха

Военный кабинет Израиля решил продолжить операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны.

Израильские власти объяснили, что таким образом хотят «оказать военное давление на ХАМАС с целью достижения прогресса в освобождении заложников и других целей войны».

В заявлении также говорится, что последнее предложение ХАМАС о перемирии «далеко от обязательных требований Израиля». В то же время Израиль направит делегацию в Каир на переговоры с посредниками, чтобы прийти к соглашению, отвечающему израильским требованиям.

В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила, что наносит точечные удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха. Другие подробности ЦАХАЛ пообещал предоставить позже.

Израильское издание Ynet со ссылкой на «палестинские источники» пишет, что наземные силы Израиля вошли в восточный Рафах. В ЦАХАЛ это не комментировали. Независимых подтверждений этой информации нет.

Рафах остается последним городом на юге сектора Газа, куда еще не вошла израильская армия в ходе наземной операции против террористов ХАМАС. Власти Израиля несколько месяцев настаивали на проведении военной операции в Рафахе, необходимой, как они считают, для полного уничтожения руководства ХАМАС. При этом США неоднократно выражали недовольство планами провести эту операцию из-за большого количества гражданского населения в городе.

Утром 6 мая Армия обороны Израиля призвала жителей восточных кварталов Рафаха эвакуироваться. Вечером ХАМАС сообщил, что приняло предложение посредников — Египта и Катара — о прекращении огня. Кроме того, лидер палестинского движения Исмаил Хания успел оповестить об этом партнеров, в том числе Иран.

По данным Reuters, группировка согласилась с предложениями, которые включают прекращение огня, вывод большей части израильских войск из Газы, прекращение блокады, освобождение части израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Израиль рассматривает ответ ХАМАС. При этом неофициально израильские источники говорят, что ХАМАС одобрил предложение Египта, которое не устраивает Израиль.

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