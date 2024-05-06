Сына замглавы МВД России приговорили к семи годам колонии по делу о взятке сотруднику ФСБ

Кировский районный суд Самары приговорил сына заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова Дениса к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 18 миллионов рублей по делу о взятке в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Об этом сообщает 63.ru.

Зубова признали виновным в посредничестве при передаче взятки.

О задержании Дениса Зубова и еще двоих фигурантов дела — президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и бывшего директора самарской компании по торговле нефтью «Межотраслевое объединение „НТП“» Василия Ермакова — сообщалось в феврале 2022 года.

«Коммерсант» писал, что задержание произошло после того, как в Следственный комитет обратился сотрудник регионального управления ФСБ. По его словам, в ноябре 2021 года Ермаков через посредников — Карпова и Зубова — предложил ему стать «крышей» перевалочной нефтебазы ООО «Межотраслевое объединение ТНП». Обвиняемые пообещали заплатить сотруднику ФСБ 18 миллионов рублей «за общее покровительство», а также выплачивать по пять миллионов рублей ежемесячно.

Зубова задержали в самарском ТЦ «Вива Лэнд» после передачи сотруднику ФСБ портфеля с деньгами.

Суд приговорил Ермакова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, Карпова — к семи годам колонии. Заседания по делу проходили в закрытом режиме, отмечает «Интерфакс».

Игорь Зубов — доктор юридических наук и автор более 100 научных трудов по вопросам деятельности органов внутренних дел России, управления и права, говорится на сайте МВД РФ. С 2012 года занимает должность статс-секретаря — заместителя министра внутренних дел РФ.