Сына замглавы МВД России задержали по делу о даче взятки сотруднику ФСБ

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В Самарской области по делу о взятке задержали Дениса Зубова, сына замглавы МВД России Игоря Зубова. Об этом сообщили источники ТАСС и РИА Новости в правоохранительных органах.

Близкий к силовым структурам депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале написал, что Денис Зубов был задержан, когда передал портфель с 18 миллионами рублей сотруднику самарского управления ФСБ, который выдавал себя за получателя взятки.

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Вместе с Зубовым задержали президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и бывшего директора самарской компании по торговле нефтью «Межотраслевое объединение „НТП“» Василия Ермакова. Они присутствовали при даче взятки и «активно участвовали в обсуждении», написал Хинштейн.

Депутат опубликовал документ, из которого следует, что управление СК по Самарской области возбудило в отношении задержанных уголовное дело о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). На сайте ведомства информации об этом пока нет.

Хинштейн также отметил, что Карпов несколько лет назад получил штраф за незаконную добычу и продажу сырой нефти, а Ермаков фигурировал в качестве свидетеля в уголовном деле о взятках. Денис Зубов при даче показаний обвинил сотрудника самарского управления ФСБ в провокации взятки, добавил депутат.

Игорь Зубов, как сказано в его биографии на сайте МВД, является доктором юридических наук и автором более 100 научных трудов по вопросам деятельности органов внутренних дел России, управления и права. С 2012 года занимает должность статс-секретаря — заместителя министра внутренних дел РФ. До этого Зубов работал в Московском университете МВД, был депутатом заксобрания Тверской области.

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