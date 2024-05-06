В российских регионах на границе с Украиной разыскивают военного, подозреваемого в убийстве шести сослуживцев в ДНР

В российских регионах, граничащих с Украиной, разыскивают военнослужащего, подозреваемого в убийстве шести сослуживцев в самопровозглашенной ДНР, сообщают телеграм-канал «База» и источники 161.ru. Официально о розыске военного не сообщалось.

По данным изданий, полиция ищет 57-летнего младшего сержанта Юрия Г., который заключил контракт с Минобороны РФ в феврале, а до этого отбывал срок в колонии. Телеграм-канала «Че по Ростову?» сообщил фамилию подозреваемого — Галушко. За что его отправили в колонию, не уточняется. 161.ru утверждает, что Галушко — уроженец Харьковской области, но «давно жил и служил» в России, у него есть российское гражданство.

В свою очередь телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ рассказал, что полиция допросила бывшую жену сбежавшего военного. Она сообщила, что Галушко пошел воевать, чтобы заработать на операцию по восстановлению зрения. Канал, ссылаясь на слова бывшей жены, утверждает, что военный «озлобился» после того, как его мать, живущая в Харькове, попала под российский обстрел, получила травму, на фоне которой у нее произошел инсульт.

Галушко подозревают в том, что 4 мая он застрелил шестерых военнослужащих гаубичного артиллерийского дивизиона и скрылся с места преступления, пишет «База». В ориентировке, которую получило 161.ru, говорится, что Галушко может быть вооружен автоматом АК-12 с глушителем.

В Ростовской области на поиски Галушко брошены силы спецгрупп, поскольку из этого региона ему, как предполагается, проще всего сбежать в Харьковскую область. Подозреваемого также ищут в приграничных регионах, в том числе в Белгородской и Воронежской областях.