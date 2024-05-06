Mash: на Юрия Шевчука написали донос, потребовав проверить музыканта на «экстремизм»

На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука пожаловались в Генпрокуратуру и Минюст РФ, сообщает провластный телеграм-канал Mash.

Донос написал председатель Андрей Згонников, возмутившийся недавним выступлением музыканта в Дубае. Фрагмент видео опубликован в телеграм-канале.

3 мая на концерте ДДТ в Дубае Юрий Шевчук в перерыве между песнями рассказал зрителям об исторических концепциях. «Есть две концепции исторические, как шутят профессиональные историки. Первая — это то, что вначале все было хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной херней. А вторая концепция, что вся эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим. Я придерживаюсь второй точки зрения. И вам предлагаю», — сказал музыкант.

Автор доноса попросил Генпрокуратуру проверить слова Шевчука по уголовной статье о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности». А Минюст он попросил провести проверку на предмет иностранного финансирования, чтобы объявить музыканта «иностранным агентом».

В августе 2022 года Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей по административному делу о «дискредитации» армии России. Протокол на музыканта составили после концерта ДДТ в Уфе. Во время выступления Шевчук высказался о родине и президенте: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина». После этого концерты ДДТ в России стали запрещать, сейчас группа выступает за рубежом.