Юрий Шевчук обжаловал решение по делу о «дискредитации» армии. Его оштрафовали за то, что он «побуждал зрителей сомневаться в целях спецоперации»

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Защита лидера группы ДДТ Юрия Шевчука подала жалобу на решение Советского районного суда Уфы, который назначил музыканту административный штраф по делу о «дискредитации» Вооруженных сил РФ. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат музыканта Александр Передчук.

Защита в своей жалобе попросила Верховный суд Башкортостана отменить постановление суда первой инстанции и прекратить производство по административному делу.

«Обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным, вынесено с нарушением конституционных прав Ю.Ю Шевчука, в связи с чем подлежит отмене», — сказал адвокат.

Юрия Шевчука 16 августа оштрафовали на 50 тысяч рублей. Протокол в отношении музыканта составили после концерта ДДТ в Уфе в мае. Во время выступления Шевчук высказался о родине и президенте: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина». Также он говорил, что у него «страшно болит душа» из-за конфликта в Украине. «Мы против войны», — говорил музыкант.

В мотивировочной части решения суда говорилось, что Юрий Шевчук, задавая вопросы во время выступления в Уфе, «призывал зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждал сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении специальной военной операции».