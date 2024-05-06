Посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф отозван в Берлин для консультаций. Об этом, пишет ТАСС, объявили журналистам в МИД Германии.

«Он будет оставаться в Берлине на протяжении недели и затем вернется в Москву», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 3 мая заявила, что за на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году стоит связанная с Россией хакерская группировка APT28 (известная как Fancy Bear). «Мы можем определенно сказать, что прошлогоднюю атаку совершила российская группа APT28, которая контролируется российской военной разведкой ГРУ», — сказала тогда Бербок, добавив, что «это совершенно неприемлемо и не останется без последствий».

Соответствующее заявление о причастности российских спецслужб к кибератаке на СДПГ 6 мая было опубликовано и на русском языке на портале представительства Германии в России.

В нем, в частности, говорится, что «настолько безответственное поведение в киберпространстве противоречит международным кибернормам». В заявлении подчеркивается, что активность хакеров, связанных с государственными структурами, «заслуживает особого внимания» в свете выборов, проходящих в 2024 году в многих государствах.

После объявления о том, что к атаке на СДПГ причастны российские хакеры, в МИД Германии был вызван временный поверенный в делах России в Германии. Посольство РФ объявило, что во время визита в МИД Германии «представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы АРТ 28 в целом как бездоказательные и необоснованные».

Российская стороны и ранее заявляла, что не имеет отношения к кибератакам на политические и государственные структуры зарубежных стран, в которых ее обвиняют.