Германия обвинила хакеров ГРУ в кибератаке на Социал-демократическую партию. В МИД ФРГ вызвали российского дипломата

За хакерской атакой на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году стоит связанная с Россией хакерская группировка APT28 (известная как Fancy Bear). С таким заявлением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Reuters.

«Теперь мы можем определенно сказать, что прошлогоднюю атаку совершила российская группа APT28, которая контролируется российской военной разведкой ГРУ», — заявила Бербок.

По ее словам, это означает, что «российские государственные хакеры» атаковали Германию в киберпространстве.

«Это совершенно неприемлемо и не останется без последствий», — добавила министр.

Из-за хакерской атаки в МИД Германии был вызван временный поверенный в делах посольства России, пишет Bild. Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что хакерская атака показывает, что «российская угроза для безопасности и мира в Европе реальна и что она огромна».

Deutsche Welle напоминает, что о взломе сервера СДПГ социал-демократы сообщили в июне 2023 года. Сама атака произошла в январе 2023 года, было затронуто около 10 аккаунтов электронной почты руководства партии. В СДПГ не исключали, что произошла утечка данных из нескольких почтовых ящиков.