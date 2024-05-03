Чехия вслед за Германией обвинила российских хакеров в кибератаках. В ЕС пообещали использовать «весь спектр мер» для противодействия этим атакам

Министерство иностранных дел Чехии обвинило хакерскую группировку APT28, связанную с российскими властями, в атаках на чешские учреждения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно публикации, некоторые институты Чехии с 2023 года подверглись кибератакам с использованием уязвимости в сервисе Microsoft Outlook. Власти страны считают, что «способ и направленность» этих атак соответствуют профилю деятельности APT28 (известной как Fancy Bear).

В ведомстве не сообщили, какие учреждения подверглись атакам, отметив лишь, что «кибератаки на политические субъекты, государственные организации и объекты инфраструктуры» создают угрозу для национальной безопасности и демократических процессов в стране.

Глава МИД Чехии Ян Липавский назвал эти атаки преднамеренными действиями России, а также подчеркнул, что нет никаких сомнений в причастности к ним российской военной разведки, пишет CTK. По данным агентства, кибератаки затронули государственные органы и энергетический сектор страны.

Кибератаки на европейские страны уже осудили НАТО и Евросоюз. В пресс-релизе ЕС говорится, что «вредоносная кампания кибератак», проводимая Россией, противоречат решениям ООН, в том числе в области запрета на вмешательство в работу критически важной инфраструктуры других стран.

«ЕС и его государства-члены продолжат сотрудничать с нашими партнерами для продвижения открытого, свободного, стабильного и безопасного киберпространства. ЕС намерен использовать весь спектр мер для предотвращения, сдерживания и реагирования на вредоносное поведение России», — говорится в заявлении.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 3 мая сообщила, что за атакой на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году стоит подконтрольная российской военной разведкой хакерская группировка APT28. О взломе сервера партии стало известно в июне 2023 года, хотя сама атака произошла еще в январе. В партии допускали, что результате атаки могла произойти утечка информации. В свою очередь Бербок подчеркнула, что подобные атаки «неприемлемы и не останутся без последствий». После этого временного поверенного в делах посольства России вызвали в МИД Германии.

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