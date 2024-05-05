Умер художник-абстракционист Фрэнк Стелла
В Нью-Йорке в возрасте 87 лет умер американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла.
Его жена доктор Хэрриет Макгурк рассказала The New York Times, что художник умер 4 мая в своем доме в Вест-Виллидж на Манхэттене. Причиной смерти мужа она назвала лимфому.
Фрэнк Стелла родился 12 мая 1936 года в городе Молден в штате Массачусетс. Он работал в стилях живописи жестких контуров и постживописной абстракции.
The New York Times называла Стеллу «доминирующей фигурой в послевоенном американском искусстве». Художник в том числе известен серией работ «Черные картины», созданной в конце 1950-х, когда Стелле было около 20 лет. Газета отмечает, что эти полотна «захватили мир искусства».
Позже художник стал использовать в своих работах яркие цвета, изогнутые линии, его работы также стали более трехмерными.
Фрэнк Стелла продолжал работать после 80 лет. Его новые работы выставлены в галерее Джеффри Дейча в Нью-Йорке.