Умер художник-абстракционист Фрэнк Стелла

В Нью-Йорке в возрасте 87 лет умер американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла.

Jens-Ulrich Koch / ddp / Vida Press

Его жена доктор Хэрриет Макгурк рассказала The New York Times, что художник умер 4 мая в своем доме в Вест-Виллидж на Манхэттене. Причиной смерти мужа она назвала лимфому.

Фрэнк Стелла родился 12 мая 1936 года в городе Молден в штате Массачусетс. Он работал в стилях живописи жестких контуров и постживописной абстракции.

The New York Times называла Стеллу «доминирующей фигурой в послевоенном американском искусстве». Художник в том числе известен серией работ «Черные картины», созданной в конце 1950-х, когда Стелле было около 20 лет. Газета отмечает, что эти полотна «захватили мир искусства».

«Союз разума и убожества II», 1959 год MoMA

Позже художник стал использовать в своих работах яркие цвета, изогнутые линии, его работы также стали более трехмерными.

«Дилемма Джаспера», 1962 National Gallery of Art

«Харран II», 1967 год The Guggenheim Museums and Foundation

Картина Фрэнка Стеллы «Письмо о слепых» («Letture Sur Les Aveugles») на выставке Christieʼs«Неделя ХХ века». Нью-Йорк, 2019 год John Lamparski / Getty Images

Скульптура Фрэнка Стеллы 'Jasperʼs Split Star' перед зданием Всемирного торгового центра рядом с Национальным мемориалом 11 сентября в Нью-Йорке Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

Фрэнк Стелла продолжал работать после 80 лет. Его новые работы выставлены в галерее Джеффри Дейча в Нью-Йорке.