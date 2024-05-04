The Wall Street Journal: у Boeing не хватает деталей для самолетов 787 Dreamliner из-за санкций против России

Компания Boeing столкнулась с трудностями при производстве пассажирских самолетов 787 Dreamliner — из-за санкций, которые западные страны ввели в отношении России, производителю не хватает одной из деталей, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет о теплообменниках, которые до начала полномасштабного вторжения России в Украину производили на российском заводе в рамках совместного предприятия АО «ХС-Наука» и RTX Collins Aerospace. После начала войны производство перенесли в США и Великобританию.

Первое время заводы могли обеспечить запчастями все новые лайнеры Boeing. Однако с тех пор, как компания решила нарастить производство самолетов 787, поставщик деталей перестал справляться с нагрузкой, пишет WSJ. В связи с этим Boeing уже предупредила инвесторов, что в этом году произведет и поставит меньше самолетов, чем было запланировано.

На прошлой неделе авиакомпания American Airlines объявила о сокращении количества рейсов по некоторым маршрутам, а также о закрытии сезонных рейсов раньше, чем планировалось, из-за задержек поставок Boeing 787 Dreamliner.

WSJ добавляет, что производство этой модели самолета также сдерживают проблемы с поставками пассажирских кресел. Они в свою очередь связаны с нехваткой материалов и задержкой с сертификацией.

В 2020 году поставки самолетов 787 были приостановлены почти на два года из-за различных проблем, напоминает газета. За первые семь месяцев 2022 года Boeing не поставила ни одного лайнера. По данным исследовательской компании AIR, на которык ссылается WSJ, в 2022 году производитель поставил 19 самолетов, а в 2023-м — 28.

В марте Boeing объявил о перестановках в руководстве из-за усугубляющихся проблем с безопасностью лайнеров. Генеральный директор Boeing Дэйв Калхун уйдет в отставку в конце 2024 года. Стэн Дил — глава дочерней авиакомпании Boeing Commercial Airplanes, выпускающей гражданские самолеты — уже покинул компанию.

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