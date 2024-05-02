Президент США Джо Байден, комментируя акции в американских университетах против военной операции Израиля в секторе Газа, заявил, что право на свободу слова и верховенство закона должны соблюдаться. Об этом заявил на брифинге в Белом доме, сообщает CNN.

«Мы все видели кадры, которые проверяют два фундаментальных американских принципа: первый — право на свободу слова и право людей мирно собираться и высказывать свое мнение. Второй — верховенство закона. Оба эти принципа должны быть соблюдены», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что США — «не авторитарная страна», где заглушаются «протестные голоса», добавив, что США — это «гражданское общество, где должен царить порядок».

По словам Байдена, протестующие в студенческих кампусах имеют право свободно выражать свое мнение, но не должны нарушать закон и совершать насилие.

«Когда происходит насилие, это противозаконно. Уничтожение собственности — это не мирный протест. Это противозаконно. Вандализм, незаконное проникновение [в помещения], битье окон, закрытие кампусов, отмена занятий — все это не является мирным протестом», — сказал президент США.

Он добавил, что в Америке «нет места антисемитизму или угрозам насилия в отношении еврейских студентов», а также исламофобии или дискриминации американцев арабского или палестинского происхождения, передает BBC News.

Один из журналистов спросил американского президента, заставили ли его протесты пересмотреть политику Вашингтона в отношении Израиля и Ближнего Востока. «Нет», — ответил Байден.

CNN отмечает, что это первый подробный комментарий Байдена по поводу пропалестинских протестов в американских университетах.

С середины апреля на территории десятков американских университетов проходят пропалестинские протесты. Демонстрации охватили Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Техасский университет, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, Колумбийский университет и другие. Студенты в кампусах ставят палатки, требуя от США отказаться от любых финансовых связей с Израилем и прекратить поддержку боевых действий в секторе Газа. За три недели более 1500 человек были задержаны в кампусах колледжей и университетов.

29 апреля протестующие захватили и забаррикадировали Гамильтон-холл — одно из главных зданий кампуса Колумбийского университета, где располагаются преимущественно административные офисы. Им удалось продержаться в захваченном здании около 12 часов, после чего полиция осободила его в ходе рейда. Около 300 человек были задержаны.

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