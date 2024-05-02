В Кыргызстане грузовик, из которого вышел водитель, въехал в толпу школьников. Пострадали 29 детей

В Кыргызстане грузовик, оставленный водителем, въехал в толпу школьников, сообщает «24.kg».

Инцидент произошел в селе Жерге-Тал в Джалал-Абадской области во время республиканского конкурса, где сотни детей читали отрывки из киргизского эпоса «Манас».

«Грузовик должен был с борта раздавать мороженое присутствующим. По словам водителя, он припарковал авто выше того места, где проводили мероприятие. По какой причине машина покатилась вниз и протаранила детей, пока не известно», — сообщили в милиции.

В результате инцидента ранения получили 29 детей от девяти до 16 лет. Из них 18 были госпитализированы, семь из них находятся в реанимации, трое — в тяжелом состоянии.