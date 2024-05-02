В Курской области мигрантам запретили работать таксистами. Решение приняли после опроса в телеграм-канале губернатора

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что подписал постановление о запрете трудовым мигрантам работать таксистами в регионе.

Чиновник напомнил, что перед этим провел в своем телеграм-канале опрос о необходимости введения подобных ограничений. В опросе приняли участие более 42 тысяч пользователей, запрет поддержали 82% проголосовавших.

«По остальным сферам проанализируем ситуацию, но мигрантов в Курской области не так много», — написал Старовойт в канале. Губернатор также добавил, что у всех иностранцев «есть возможность получить гражданство РФ и продолжать работу в любой сфере деятельности».

По подсчетам «Агентства», примерно в трети российских регионов действуют ограничения на число сфер, в которых могут работать мигранты. В 2024 году такие ограничения ввели 14 регионов, в том числе Курская область. Аннексированный Крым, Ненецкий автономный округ, Новосибирская и Новгородская области сделали это после теракта в «Крокус Сити Холле», в котором обвинили выходцев из Таджикистана.

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