Путин наградил белгородского губернатора и подростков, помогавших спасать зрителей в «Крокусе»
Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
В документе говорится, что глава региона награжден «за мужеcтво и самоотверженность при исполнении прoфессионального долга».
Также президент наградил медалью за «За спасение погибавших» троих подростков, которые помогали эвакуировать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».
Согласно указу, школьников Артема Донскова и Ислама Халилова, а также студента колледжа Никиту Иванова наградили за «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В конце марта 2024 года мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в городе с начала войны были повреждены около пяти тысяч жилых помещений, причем около четырех тысяч — с начала 2024 года.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в произошел вечером 22 марта. По официальным данным, тогда погибли 145 человек, а более 500 пострадали. Подростки, работавшие в тот день в гардеробе, помогали эвакуировать зрителей. ТАСС пишет, что больше ста человек из здания вывел Ислам Халилов.