Путин наградил белгородского губернатора и подростков, помогавших спасать зрителей в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что глава региона награжден «за мужеcтво и самоотверженность при исполнении прoфессионального долга».

Также президент наградил медалью за «За спасение погибавших» троих подростков, которые помогали эвакуировать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Согласно указу, школьников Артема Донскова и Ислама Халилова, а также студента колледжа Никиту Иванова наградили за «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В конце марта 2024 года мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в городе с начала войны были повреждены около пяти тысяч жилых помещений, причем около четырех тысяч — с начала 2024 года.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в произошел вечером 22 марта. По официальным данным, тогда погибли 145 человек, а более 500 пострадали. Подростки, работавшие в тот день в гардеробе, помогали эвакуировать зрителей. ТАСС пишет, что больше ста человек из здания вывел Ислам Халилов.

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