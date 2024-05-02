Bloomberg: Турция приостановила всю торговлю с Израилем

Турция приостановила всю торговлю с Израилем, пишет Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников, знакомых с ситуацией.

Официально Турция не объявляла об этом решении, однако информацию агентства подтвердил МИД Израиля.

Так, глава ведомства Исраэль Кац обвинил турецкого президента Реджепа Эрдогана в нарушении торговых соглашений. «Именно так ведет себя диктатор, игнорирующий интересы турецкого народа и бизнесменов, игнорирующий международные торговые соглашения», — написал министр в соцсети Х.

Также он добавил, что власти Израиля немедленно начнут работу над поиском альтернатив торговле с Турцией, уделяя особое внимание местному производству и импорту из других стран.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на турецкий статистический институт, товарооборот между Турцией и Израилем в 2023 году составил 6,8 миллиарда долларов. Около 76% из этой суммы составил турецкий экспорт. Агентство отмечает, что главным образом Турция поставляла в Израиль железо и сталь.

В апреле Турция ввела ограничения на экспорт 54 категорий товаров, включая изделия из стали и алюминия. В турецком министерстве торговли тогда заявляли, что ограничения будут действовать до прекращения огня в секторе Газа и обеспечения бесперебойного потока гуманитарной помощи в регион. Израиль тогда пообещал ввести ответные ограничения, а также обратиться к своим союзникам, в том числе США, с просьбой о введении санкций против Турции.

В конце месяца Эрдоган заявил, что Турция больше не развивает торговые отношения с Израилем. Также турецкий президент обвинил израильские власти в гибели тысяч палестинцев в секторе Газа. Вскоре после этого власти Турции объявили о намерении Анкары присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. ЮАР подала иск в конце декабря 2023 года, обвинив Израиль в том, что его «действия и бездействие» в секторе Газа имеют «геноцидальный характер» в отношении палестинцев.

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