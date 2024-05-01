Власти Улан-Удэ отчитались о ликвидации всех пожаров в городе и окрестностях

В Улан-Удэ и его окрестностях ликвидированы все пожары, произошедшие в ночь на 1 мая. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам чиновника, общая площадь пожаров составила 16,8 тысячи квадратных метров.

Как уточнил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, всего на территории Улан-Удэ зафиксировали десять возгораний, в пожарах сгорели несколько бань и нежилых строений в частном секторе. Никто из жителей не пострадал.

Причиной пожаров власти назвали сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду.

В Бурятии с начала апреля установилась сухая погода, способствующая распространению лесных пожаров. Из-за этого в Улан-Удэ и некоторых других районах был введен особый противопожарный режим.