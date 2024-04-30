Театр Табакова (им руководит Владимир Машков) отменил спектакль «Мольер, avec amour». В этой постановке актер Александр Фисенко носит женский костюм

Московский театр Олега Табакова сообщил, что спектакль «Мольер, avec amour», назначенный на 1 мая, не покажут «по техническим причинам». Вместо него театр сыграет спектакль-шоу «Атом Солнца», созданный в память об основателе площадки Олеге Табакове. Зрители, не согласные на замену, смогут вернуть деньги за билеты.

«Мольер, avec amour» — спектакль Сергея Газарова, который возглавляет другую московскую площадку, Театр Сатиры. Спектакль основан на пьесе Михаила Булгакова «Полоумный Журден», которая, в свою очередь, представляет собой адаптацию «Мещанина во дворянстве» — хрестоматийной комедии Жана-Батиста Мольера. «Мольер, avec amour» вышел в Театре Табакова в январе 2021 года.

22 февраля 2024 года глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин раскритиковал спектакль у себя в телеграм-канале. Бородин, регулярно пишущий доносы на недостаточно патриотичных, по его мнению, артистов, выразил возмущение тем, что актер Александр Фисенко в спектакле носит женский костюм — в то время, как «идет ».

«Вечеринка Ивлеевой отдыхает», — заявил Бородин. Он добавил, что решил бы «проблему» в составе отряда «Смерш», если бы таковые снова создали в России. «Никак не ожидал от театра, где худрук Владимир Машков», — заключил Бородин. Сейчас эта запись недоступна. В другой записи он оскорбляет артистов театра.

«Новость» о «пропаганде ЛГБТ» в Театре Табакова стали распространять и комментировать другие Z-ресурсы — например, сайт «Русская стратегия». Последний на сегодня показ спектакля «Мольер, avec amour» прошел в Театре Табакова 22 апреля.

Пьеса Булгакова «Полоумный Журден» использует прием «театра в театре»: ее герои — артисты Мольера, которые исполняют пьесу «Мещанин во дворянстве». Александр Фисенко в спектакле Сергея Газарова играет актера Андре Юбера — он состоял в труппе Мольера и исполнял роль госпожи Журден, супруги главного героя, в постановке комедии «Мещанин во дворянстве».

Владимир Машков возглавляет Театр Табакова с 2018 года. В 2022 году он поддержал полномасштабное вторжение России в Украину и повесил на фасаде театра огромную букву Z. Машков регулярно участвует в пропагандистских концертах в поддержку войны.