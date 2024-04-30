Суд в Москве арестовал пятерых обвиняемых в поджоге вертолета Ка-32

Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу пятерых человек, обвиняемых в уничтожении вертолета в результате поджога на московском аэродроме Остафьево. Об этом днем 30 апреля сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Согласно сообщению пресс-службы, в СИЗО попали Станислав Хамидулин, Даниил Ямсков, Никита Булгаков, Анастасия Молчалина и Роман Яковец. Им всем предъявлены обвинения в теракте, совершенном организованной группой (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК).

По версии, которую приводит суд, Хамидулин, «завербованный специальными службами Украины», выступил организатором преступной группы и через интернет нашел соучастников за денежное вознаграждение. «В целях совершения террористического акта участники группы прибыли на территорию аэропорта Остафьево и в зависимости роли, отведенной каждому, совершили поджог воздушного судна, в результате чего вертолет был уничтожен», — заявили в пресс-службе суда.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило ранее, что в ночь на 26 апреля на московском аэродроме Остафьево уничтожили вертолет Ка-32, который, как утверждается, принадлежит Минобороны РФ. О поджоге вертолета также сообщили российские СМИ, в том числе телеканал Минобороны РФ «Звезда». По их информации, это пожарный вертолет Московского авиационного центра. ГУР опубликовало видео, на котором запечатлен предполагаемый горящий вертолет.

Головне управління розвідки МО України

О том, что по делу о поджоге вертолета задержаны пятеро подозреваемых, 29 апреля сообщил телеграм-канал Baza без ссылки на источник. По информации издания, все задержанные приехали в Москву из других регионов: 21-летний Хамидулин — из Новосибирска, 22-летний Булгаков — из Новосибирской области, 22-летний Ямсков и 19-летняя Мочалина — из Норильска, 22-летний Яковец — из Ростовской области.

Как утверждает Baza, после задержания Булгаков, Ямсков, Хамидулин и Яковец признались на допросе, что помимо поджога вертолета они вчетвером подожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве. За день до поджога вертолета, пишет телеграм-канал, Яковец показал друзьям скриншот из мобильного банка с тремя миллионами на счету. Также Яковец записал видео из квартиры, где жили подозреваемые, с лежащими на полу пятитысячными купюрами.