Суд в Гааге отклонил требование Никарагуа запретить Германии поставлять оружие Израилю. Это часть иска о геноциде

в Гааге отказался вводить временные меры в отношении Германии, в том числе запрещать Берлину поставлять вооружение в Израиль. Такое решение принято по иску Никарагуа.

В рамках временных мер власти Никарагуа требовали, чтобы Германия прекратила поставлять военное оборудование, не допускала использования уже поставленного оружия для совершения геноцида, а также возобновила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам ( ).

В решении, опубликованном на сайте суда, отмечается, что обстоятельства дела, представленные Никарагуа, не требуют принятия временных мер. Среди прочего, суд учел заявления Германии о том, что Берлин значительно сократил число выданных лицензий для экспорта продукции военного назначения в Израиль и поддержал инициативы Евросоюза, направленные на финансирование БАПОР.

При этом суд не удовлетворил просьбу Германии о прекращении рассмотрения дела. Весь процесс, как предполагается, займет месяцы или годы.

«Суд по-прежнему глубоко обеспокоен катастрофическими условиями жизни палестинцев в секторе Газа, в частности, ввиду длительного и повсеместного лишения их пищи и других предметов первой необходимости», — добавил на слушаниях председательствующий судья Наваф Салам.

Никарагуа подала иск в Международный суд ООН в Гааге против Германии в начале марта. Манагуа обвинила Берлин в том, что оказывая поддержку Израилю, в том числе, продавая ему оружие, Германия «способствует совершению геноцида и не выполняет своего обязательства делать все возможное для предотвращения геноцида».

Иск Никарагуа опирается на другой иск о геноциде, которое рассматривает Международный суд ООН. В конце декабря 2023 года его подала ЮАР, обвинившая Израиль в том, что его действия в секторе Газа имеют «геноцидальный характер» в отношении палестинцев.

Подробнее об иске Никарагуа против Германии

Никарагуа обвинила Германию в нарушении Конвенции ООН о геноциде. Причина — поставки немецкого оружия в Израиль

Подробнее об иске Никарагуа против Германии

Никарагуа обвинила Германию в нарушении Конвенции ООН о геноциде. Причина — поставки немецкого оружия в Израиль