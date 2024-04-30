Полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ и водометы на митинге против закона об «иностранных агентах»

В Тбилиси полиция и спецназ начали разгон очередной акции протеста против закона об «иностранных агентах», проходящей вечером 30 апреля около здания парламента Грузии.

Демонстранты стали блокировать выходы из парламента, где депутаты рассматривали законопроект во втором чтении, и забрасывали полицейских камнями и бутылками.

В ответ сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы. Также, по сообщениям СМИ, силовики применили резиновые пули. Как минимум один человек пострадал.

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В ЕС заявили, что вступление такого закона в силу помешает интеграции Грузии и Евросоюза. Грузинская оппозиция утверждает, что законопроект повторяет российское законодательство об «иностранных агентах». С середины апреля в Тбилиси проходят массовые акции протеста против принятия закона.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении депутаты грузинского парламента перенесли из-за акции протеста на 1 мая.

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