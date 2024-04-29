Двое полицейских убиты и пятеро ранены в результате вооруженного нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, на полицейских, дежуривших в поселке Мара-Аягъы под Карачаевском, напали около 23:20 мск 28 апреля.

«Злоумышленники, подъехав на автомашине ВАЗ-2109 к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство», — заявили в МВД.

В ходе боестолкновения погибли двое полицейских из Курганской области, находившиеся в Карачаево-Черкесии в командировке. Ранены двое сотрудников ДПС и сотрудник Росгвардии из Карачаево-Черкесии, а также сотрудник МВД из Курганской области. Пятеро нападавших убиты, у них нашли несколько самодельных взрывных устройств.

Четверо пострадавших сотрудников госпитализированы.

МВД по Карачаево-Черкесии опубликовало видео, снятое на месте нападения на полицейских МВД по КЧР

Следственный комитет сообщил, что убитые нападавшие опознаны как предполагаемые участники нападения на полицейских, совершенного 22 апреля. Тогда, по данным полиции, преступники обстреляли полицейских в Карачаевске, в результате чего двое сотрудников МВД погибли, один получил ранения.

После нового нападения СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь полицейских и незаконном обороте оружия и боеприпасов.