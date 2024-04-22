В Карачаево-Черкесии совершено нападение на полицейских. Двое убиты, один ранен

Преступники напали на наряд полиции в Карачаевске, сообщили российские телеграм-каналы Baza, Shot и Mash. Информацию подтвердили в Следственном комитете по Карачаево-Черкесии, пишет ТАСС.

По данных телеграм-каналов, преступники обстреляли полицейских в ночь на 22 апреля в районе Нижнего рынка. Mash пишет, что это случилось на Базарной улице, когда патрульные обходили территорию. Нападавшие похитили у полицейских пистолеты, автомат Калашникова и боеприпасы.

В СК заявили, что на полицейских напало «неустановленное на данный момент лицо». От полученных ранений двое сотрудников МВД погибли на месте, третьего полицейского госпитализировали. По информации Shot, у пострадавшего огнестрельные ранения бедра и спины.

В Карачаево-Черкесии введен план «Сирена». Телеграм-каналы опубликовали фотографии двух человек, объявленных в розыск в связи с нападением на полицйских. Baza пишет, что это Руслан Семенов и Марат Бытдаев, и отмечает, что их причастность к преступлению пока не подтверждена. Утверждается, что нападавшие могли скрыться на серебристой «Гранте» или белой «Приоре».

Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь полицейских, незаконном обороте оружия и хищении оружия.

В МВД сообщили, что в результате нападения погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин. Третий полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии. МВД распространило видео с места нападения на полицейских.