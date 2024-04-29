Украинское издание ТСН: у девочки из Херсонской области, удочеренной Сергеем Мироновым, есть сестра и опекун в Украине

У вывезенной из Херсонской области украинской девочки, которую удочерили российский политик Сергей Миронов и его жена Инна Варламова, нашлись сестра и опекун, пишет издание ТСН со ссылкой на омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

О годовалой девочке по имени Маргарита Прокопенко, удочеренной Мироновым и Варламовой, рассказало издание «Важные истории». В расследовании говорилось, что Инна Варламова, ставшая женой Миронова в октябре 2022 года, выбрала и увезла Маргариту при помощи назначенной российскими властями главы Херсонского дома ребенка Татьяны Завальской и помощницы Миронова Яны Лантратовой.

Источник «Важных историй» говорил, что биологическая мать Маргариты лишена родительских прав, а отец умер, но у нее есть другие родственники. Дмитрий Лубинец заявил, что у Маргариты есть родная сестра, которую воспитывает приемная семья, и законный опекун, которая готова взять саму Маргариту. «Поэтому у нас есть все обязательства от государства обратиться к посредникам, а также в международное сообщество, чтобы они требовали от РФ срочного возвращения Маргариты к своей родной сестре и, таким образом, произойдет воссоединение украинской семьи», — сказал Лубинец.

Опекуна Маргариты зовут Дарья Репина, она живет вместе с сестрой Маргариты Аней и своей родной дочерью в Греции, куда уехала из оккупированного Херсона. «Так как они сестры, я бы очень хотела, чтобы они росли вместе», — сказала Репина, которая, как пишет ТСН, стала официальным опекуном Маргариты при поддержке Офиса омбудсмена Украины.

Миронов называл расследование об удочерении Маргариты Прокопенко «фейком от украинских спецслужб и их западных кураторов». Журналисты ТСН утверждают, что получили доступ к переписке Инны Варламовой со своей родственницей. Она свидетельствует, что Варламова и Миронов сразу после свадьбы обсуждали удочерение Маргариты со старшими детьми Варламовой и велели им «держать все в тайне», пишет ТСН.

В ноябре 2023 года «Важные истории» подробно рассказали, как Миронов с Варламовой выбрали и удочерили Маргариту Прокопенко из Херсонской области, сменив ей имя на Марину Сергеевну Миронову. Издание называло это «первым документально доказанным случаем усыновления украинского ребенка российским политиком такого ранга».

Вместе с Маргаритой Инна Варламова намеревалась вывезти также двухлетнего Илью Ващенко, однако по информации ТСН, выяснив, что у него проблемы со здоровьем, она отказалась от мальчика. Где он находится сейчас — неизвестно.

В аппарате уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой на вопрос о вывезенной семьей Миронова девочке заявили, что не считают «целесообразным и возможным» комментировать «информацию личного характера» относительно депутата Госдумы.

как миронов и его жена вывезли украинскую девочку

«Важные истории»: Сергей Миронов и его жена удочерили похищенную из Херсонской области годовалую девочку и сменили ей имя Это первый подтвержденный случай усыновления вывезенного из Украины ребенка российским политиком такого уровня

как миронов и его жена вывезли украинскую девочку

«Важные истории»: Сергей Миронов и его жена удочерили похищенную из Херсонской области годовалую девочку и сменили ей имя Это первый подтвержденный случай усыновления вывезенного из Украины ребенка российским политиком такого уровня