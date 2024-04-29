«Радио Свобода» опубликовало спутниковые снимки строительства нового военного аэродрома в Белгородской области

Россия строит новый военный аэродром в Белгородской области в 75 километрах от границы с Украиной, свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовало «Радио Свобода».

Фотографии строительства нового аэродрома, расположенного примерно в 9 километрах к западу от центра города Алексеевка, первым опубликовал в твиттере OSINT-аккаунт с ником redintelpanda. По его данным, в июле 2023 года к месту строительства была проложена дорога, а к началу зимы практически завершилась планировка взлетно-посадочной полосы. В апреле 2024 года началась укладка покрытия.

В посте отмечается, что Алексеевка стала для российских войск важным логистическим центром. Кроме того, здесь находятся завод по модификации и бронированию тактических машин и авторемонтная база. Исследователь предполагает, что строящийся аэродром также будет использоваться в военных целях — например, может стать базой для вертолетов, а также принимать легкие транспортные самолеты и даже штурмовики Су-25.

Длина взлетно-посадочной полосы аэродрома, как пишет «Радио Свобода», составляет около 1800 метров. Это позволит принимать и отправлять военно-транспортные Ил-76, делает вывод издание.

хроника 796-го дня войны

Война Семьсот девяносто шестой день. Онлайн «Медузы»

хроника 796-го дня войны

Война Семьсот девяносто шестой день. Онлайн «Медузы»