В Ираке ввели наказание до 15 лет тюрьмы за однополые отношения

Парламент Ирака принял законопроект, криминализирующий однополые отношения в стране, пишет Reuters.

Как утверждается в тексте документа, закон направлен на «защиту общества от морального разложения и призывов к гомосексуализму, охвативших мир». Законопроект поддержали в основном консервативные депутаты-шииты, которые составляют большинство в парламенте, отмечает агентство.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет за однополые отношения, а также сроки от семи лет для тех, кто «пропагандирует гомосексуальность или проституцию». Кроме того, закон криминализирует трансгендерный переход — наказание за это составит от одного года до трех лет тюрьмы.

Изначально законопроект подразумевал смертную казнь за однополые отношения, однако позже его доработали. Правозащитники отмечают, что новый закон нарушает права ЛГБТ-людей и наносит серьезный удар по фундаментальным правам человека.

По данным портала Our World in Data, однополые сексуальные отношения считаются законными более чем в 130 странах мира, еще в 60 странах они криминализированы.

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