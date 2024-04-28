Новосибирский Новоколледж (его преподаватели выступают против войны) прекращает работу

Новосибирский городской открытый колледж (Новоколледж), чье руководство открыто занимает антивоенную позицию и отказывается проводить в своих стенах пропагандистские мероприятия, прекращает свою деятельность с июля 2024 года. Об этом в видеообращении сказал основатель учебного заведения Сергей Чернышов. Также по окончанию учебного года прекратят работу связанные с колледжем Новошкола и школа иностранных языков «Инотекст».

По словам Чернышова, он видит только два варианта для Новоколледжа — либо превратить его в «типичный российский колледж с пропагандой и заискиваниями перед чиновниками», либо признать, что «невозможно делать нормальный колледж в ненормальной стране».

Сергей Чернышов

В своем обращении Чернышов отметил, что на нынешних преподавателях лежит «огромная вина за нормализацию войны в нашей стране: за „Разговоры о важном“, письма на фронт, разносы повесток, за пропаганду и признание героями бывших убийц и насильников».

«Это долг любого человека, который считает себя педагогом: сказать, что война — это ужасно, и люди, поддерживающие ее, заслуживают исключительно нашего презрения. Потому что грош цена тому образованию, которое не замечает, как в соседской квартире убивают людей, продолжая рассуждать о каких-то там инновационных образовательных технологиях. Мы как педагоги должны были показать студентам, как должен поступать человек в условиях морального выбора», — заключил Чернышов.

В мае 2023 года Минюст РФ объявил основателя Новоколледжа Сергея Чернышова «иноагентом». После этого он покинул административные должности в учебном заведении. Вслед за этим Новоколледж оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье об организации образовательного процесса без специального разрешения (часть 1 статьи 19.20 КоАП), писала «Медиазона». Чернышов называл реальной причиной административного преследования отказ проводить в Новоколледже «Разговоры о важном».

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