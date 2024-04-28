МИД Таджикистана заявил, что больше тысячи граждан страны удерживают в московских аэропортах

Российские власти удерживают в московских аэропортах более тысячи граждан Таджикистана, заявляют в МИДе страны.

По данным министерства на конец 27 апреля, в зоне временного содержания в аэропорту Внуково находились 954 гражданина Таджикистана, в том числе студенты, обучающиеся в российских вузах.

В ведомстве добавили, что после многочасового ожидания на границе в Россию все же попали 322 гражданина Таджикистана. При этом еще 306 человек российские власти, как утверждается, планируют внести в так называемый «список выдворяемых».

«Подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана», — говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Также сложная ситуация наблюдается в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево, где в зоне временного содержания удерживают десятки человек. МИД отдельно отмечает, что граждан Таджикистана содержат в ненадлежащих санитарных условиях и не обеспечивают их горячим питанием.

Вечером 27 апреля МИД Таджикистана срочно призвал граждан не ездить в Россию. Перед этим ведомство сообщило, что гражданам Таджикистана в последние несколько недель массово отказывают во въезде в Россию. Как сообщило 25 апреля издание Asia Plus, с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами.

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», в котором обвинили выходцев из Таджикистана, в городах России начали проводить массовые проверки в отношении иностранных граждан. Министерство труда Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов, которые столкнулись в России с притеснениями «на бытовом уровне».

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