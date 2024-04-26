В Берлине 4 июня пройдет концерт памяти Алексея Навального, сообщили соратники политика Кира Ярмыш и Иван Жданов.

«Мы продолжаем добиваться того, чтобы имя Алексея и его идеи звучали как можно громче. Путин убил Навального. Но он не сможет его победить, пока мы помним Алексея и пока есть люди, которые говорят о нем», — говорится в анонсе мероприятия в телеграм-канале «Команда Навального».

Концерт «Привет, это Навальный», приуроченный ко дню рождения политика, пройдет в Uber Eats Music Hall. На мероприятии выступят Noize MC, «Каста», «Аигел» и «Порнофильмы».

Начало концерта запланировано на 19:00. Билеты можно купить на сайте мероприятия.

Алексей Навальный умер в колонии в городе Харп в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. В заключении о смерти утверждалось, что ее причины были «естественными». Соратники политика считают, что Навального убили. Политика похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с ним пришли тысячи людей.

В начале апреля Навальный стал лауреатом Дрезденской премии мира, которую вручают людям, внесшим выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания. Позднее издание The New York Times сообщило, что в октябре 2024 года выйдут мемуары политика, которые он писал в течение нескольких последних лет своей жизни.

Подробнее о мемуарах Навального

Алексей Навальный после отравления «Новичком» начал писать мемуары. Книга выйдет в октябре 2024 года Она называется «Патриот»

Подробнее о мемуарах Навального

Алексей Навальный после отравления «Новичком» начал писать мемуары. Книга выйдет в октябре 2024 года Она называется «Патриот»