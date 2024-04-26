Суд на Чукотке заочно приговорил бывшего сотрудника погранслужбы ФСБ и его жену к семи годам колонии за посты про войну в Украине

Анадырский городской суд Чукотского автономного округа заочно приговорил эмигрировавших из России бывшего сотрудника пограничной службы ФСБ Романа Назарука и его жену Анастасию к семи годам лишения свободы из-за антивоенных постов в соцсетях, сообщает «ОВД-Инфо».

Суд признал их виновными по статье о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщила правозащитникам Анастасия.

«ОВД-Инфо» уточняет, что приговор Роману вынесли 10 апреля, а Анастасии — 23 апреля. Поводом для дела послужили их публикации о войне в Украине, сделанные в период с декабря 2022 по март 2023 года.

В суде правозащитникам рассказали, что бывшему пограничнику вменили 16 постов на его странице во «ВКонтакте» — все они посвящены российскому вторжению и гибели мирных жителей в Украине. «Российские войска разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, убив сотни людей, и теперь стыдливо загородили ширмой», — писал Назарук в одном из постов. Также он упоминал обстрелы Кривого Рога, Днепра, Кременчуга и бои под Бахмутом.

Еще два эпизода дела касались репостов Анастасии, в которых она высказывалась против войны, а один — обращения Романа, которое было опубликовано 24 февраля 2023 года на ютуб-канале Anastasia Naz. В этом ролике Назарук выступил против войны и призвал россиян выйти на антивоенную акцию, приуроченную к годовщине вторжения российских войск в Украину.

«Путин напал на Украину в 2014 году. По его вине погибли тысячи людей в Донецкой и Луганской областях. Когда конфликт был практически заморожен, он начал полномасштабное вторжение. Это лишь подтверждает тот факт, что с ним нельзя договориться. Теперь же гибнут сотни тысяч людей в путинской войне. Он взращивает нацизм в умах и сердцах граждан России, врага они видят не только в Украине, но и в других государствах, и в обычных людях, только потому что вы есть, и вы другие для них — я убедился на примере своих родных, друзей, знакомых. Мир вновь встретил кровавого правителя, от которого не получится спрятаться за высоким забором, который угрожает всем. Его можно и нужно победить», — сказал Назарук, призвав россиян не оставаться равнодушными.

По данным «Медиазоны», Роман и Анастасия находятся в розыске МВД как минимум с октября 2023 года. Тогда же Анастасия рассказала «ОВД-Инфо», что у их родителей прошли обыски — на тот момент супруги уже находились за границей. Силовики также несколько раз приходили к бабушке Анастасии.

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А вот как в России преследуют за «дискредитацию» армии

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект