Росфинмониторинг внес в список «террористов и экстремистов» несуществующее (да, еще одно) «движение Я/Мы Сергей Фургал»

Росфинмониторинг включил в реестр «террористов и экстремистов» «межрегиональное общественное движение «Я/мы Сергей Фургал»», сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

В феврале 2024 года Хабаровский краевой суд объявил экстремистской организацией «движение «Я/Мы Сергей Фургал»» и запретил его деятельность в России.

С иском в суд обратилась местная прокуратура, заявившая, что движение сторонников бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность» и «стремится сменить власть в РФ насильственным путем».

Согласно российским законам, счета людей и организаций, включенных в реестр Росфинмониторинга, подлежат заморозке.

Сергей Фургал был губернатором Хабаровского края в 2018-2020 годах. В июле 2020-го его задержали по обвинению в причастности к заказным убийствам. После задержания Фургала в Хабаровске начались массовые протесты, продолжавшиеся несколько месяцев. Участники протестов выходили на акции в том числе с лозунгом «Я/Мы Сергей Фургал». В 2023 году Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

После объявления «движения »«Я/Мы Сергей Фургал»» «экстремистским» хабаровский активист Ростислав Смоленский, который участвовал в акциях в поддержку Фургала, говорил, что никакого «движения» не существует, а протесты были стихийными. «Медузе» также не удалось обнаружить в открытых источниках упоминаний о какой-либо группе активистов, которые называли бы свое объединение «Я/Мы Сергей Фургал». Однако решение суда угрожает людям, которые продолжают высказываться против уголовного дела Фургала, отмечали правозащитники из «ОВД-Инфо».

Власти РФ не в первый раз объявляют «экстремистскими» несуществующие движения, а затем преследуют людей, которых считают причастными к ним. Так, в ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста объявил «экстремистской организацией» и запретил в России «международное общественное движение ЛГБТ». При этом Минюст не уточнял, что именно он считает «движением», кто в нем состоит и как оно устроено.

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