Суд в Хабаровске объявил экстремистским «движение „Я/Мы Сергей Фургал“»

Хабаровский краевой суд объявил экстремистской организацией «движение „Я/Мы Сергей Фургал“» и запретил его деятельность в РФ, сообщает прокуратура Хабаровского края.

С иском в суд обратилась прокуратура. В ведомстве заявили, что движение сторонников бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность».

«Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве считают, что «движение „Я/Мы Сергей Фургал“» стремится сменить власть в РФ насильственным путем.

Сергей Фургал работал губернатором Хабаровского края в 2018-2020 годах. Его задержали в июле 2020 года, обвинив в причастности к заказным убийствам. После задержания Фургала в Хабаровске начались массовые акции протеста, продолжавшиеся несколько месяцев. Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима в феврале 2023 года.

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