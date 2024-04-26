Правительство попросило Думу разрешить приставам применять оружие

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий наделение всех сотрудников органов принудительного исполнения (приставов) правом применять оружие и спецсредства, сообщает ТАСС.

Документ предполагает, что приставы смогут применять силу (в том числе боевые приемы) для пресечения преступлений и административных правонарушений, а также для задержания, «если несиловые способы не обеспечивают исполнения возложенных на органы принудительного исполнения обязанностей».

Среди спецсредств, применение которых планируется разрешить приставам — резиновые палки, наручники, электрошокеры и слезоточивые спреи.

Сейчас оружие и спецсредства могут применять только судебные приставы — и только для обсепечения порядка деятельности судов.