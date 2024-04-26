В московский музей современного искусства «Гараж» пришли с обыском

Обновление. Сотрудник музея на условиях анонимности сообщил «Медиазоне», что силовики находятся в офисе «Гаража» и проверяют документы выставочного отдела и отдела маркетинга. По данным источника РБК, «мероприятия» в музее проводят сотрудники ФСБ.

Полиция проводит обыск в московском музее современного искусства «Гараж», сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов пришли в архивный корпус музея в парке Горького и в дом Наркомфина на Новинском бульваре. Сообщается, что начальников и кураторов «Гаража» не отпускают до окончания следственных мероприятий и запрещают пользоваться телефонами.

Канал также уточняет, что обыск в офисе музея начался около 12 часов. «Сотрудники силовых ведомств зашли в главный корпус музея в Парке Культуры и загнали сотрудников на третий этаж, который изолирован от основного здания. В течение часа силовики начали вызывать руководителей музея, а остальных сотрудников отпускали на улицу. При этом у них уже были списки руководителей отделов, с которым они хотят поговорить», — говорится в публикации.

С чем связаны обыски, неизвестно. Некоторые сотрудники музея предполагают, что поводом могли послужить книги на ЛГБТК-тематику, которые хранятся в архиве музея, пишет «Осторожно, новости».

В то же время сотрудники музея в парке Горького и в доме Наркомфина заявили изданию «Подъем», что полиции у них нет. «Нет, это не так. Мы работаем, все в порядке. У нас все хорошо», — сказал один из собеседников издания. В пресс-службе столичного главка МВД заявили «Подъему», что информация о следственных действиях не поступала.

Позднее источник «Новой газеты Европа», близкий к персоналу музея, сообщил, что обыски в «Гараже» длились около двух часов.