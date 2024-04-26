В музее воинской славы школы № 2 имени Пушкина в карельском городе Костомукша прошла встреча учащихся десятых классов с участником войны в Украине. На публикацию школы о встрече обратил внимание журналистский проект «Говорит НеМосква».

В школе отметили, что на мероприятие участник « » принес комплект воинской амуниции и показал содержимое медицинского комплекта, а также «позволил ребятам на практике почувствовать на себе часть солдатской ноши» и поучаствовать в «эвакуации с поля боя раненого».

Пост сопровождался фотографиями учащихся, которые были сделаны во время встречи. На них школьники одеты в бронежилеты с символикой ЧВК Вагнера и нашивками «Груз 200 — мы вместе» и «Мой гроб еще шумит в лесу. Он — дерево. Он нянчит гнезда».

В школе добавили, что «девушкам тоже интересно было почувствовать себя в боевом строю», и подчеркнули, что «воспитание патриотизма — не отвлеченное понятие», а каждая такая встреча «незабываема».

В свою очередь журналисты отметили, что шеврон с надписью «Груз 200 — мы вместе» носили наемники ЧВК Вагнера и ее основатель Евгений Пригожин.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине российские власти начали активно вносить различные изменения в систему образования с целью «воспитания» школьников и студентов. Например, в школах начали проводить «Разговоры о важном», в рамках которых учащимся рассказывают об «СВО».

Школы также регулярно отчитываются о встречах учащихся с участниками войны. Так, в феврале бывшие наемники ЧВК Вагнера и ветераны из организации «Боевое братство» провели «урок мужества» в школе в Улан-Удэ, на который они принесли флаг с надписью «Ничего личного, нам заплатили. Группа Вагнера». В ноябре 2023 года школа в Тульской области отчиталась о выездном «уроке мужества», в ходе которого подростку на надомном обучении рассказали о военной экипировке и навыках оказания первой помощи.

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