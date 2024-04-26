Губернатор Санкт-Петербурга Беглов анонсировал выдвижение на новый срок

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о намерении баллотироваться на новый срок.

По словам самого Беглова, недавно к нему обратились «ветераны, блокадники и ряд других общественных организаций» с вопросом, будет ли он участвовать в очередных выборах. «Я им ответил очень просто — мне нужно по этому вопросу посоветоваться с президентом РФ», — сказал губернатор.

26 апреля Беглов, по его словам, спросил Владимира Путина, поддержит ли он его кандидатуру. Путин ответил утвердительно.

«Он сказал, что безусловно поддерживает, но, прежде всего, это выбор жителей. Поэтому пожелал мне успехов и сказал, как можно больше работать с жителями Санкт-Петербурга. Поэтому сегодня я принял решение идти на выборы губернатора Санкт-Петербурга», — сказал Беглов.

Беглов является губернатором Санкт-Петербурга с сентября 2019 года (до этого он год был исполняющим обязанности).

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.