В Хакасии провели чемпионат по каратэ, назвав его в честь чиновника, избившего журналиста
В Хакасии в селе Шира состоялось первенство республики по киокусинкай каратэ. Турниру, в котором приняли участие более 70 местных и красноярских спортсменов, присвоили имя местного чиновника Сергея Зайцева, обратило внимание издание «Сибирский экспресс».
На баннеры мероприятия поместили портрет Зайцева, который занимает должность первого заместителя главы Ширинского района. Как говорится в отчете с чемпионата, глава района Александр Диринг «выразил благодарность присутствующим гостям и Сергею Николаевичу Зайцеву за поддержку тренеров и спортсменов Шира и Ширинского района и за помощь в развитии киокусинкай в республике Хакасия».
Сергей Зайцев ранее возглавлял Ширинский район. В 2015 году его обвинили в халатности, повлекшей гибель 12 человек в Шире в результате природных пожаров. В 2019-м суд назначил Зайцеву 4,5 года лишения свободы, однако чиновника освободили от наказания и сняли судимость в связи с амнистией в честь 70-летия Дня Победы.
В мае 2019 года Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, который в ходе интервью спрашивал чиновника о его дорогом особняке, а также некачественном жилье, которое было предоставлено властями пострадавшим от природных пожаров в 2015 году.
Чиновник общался с журналистом на повышенных тонах, а затем попытался вырвать у Литомина микрофон, схватил его и резко повалил на пол с криком: «Пошел вон, сказал, отсюда». Сюжет показали в программе «Вести. Дежурная часть».
Следственный комитет возбудил против Зайцева уголовное дело о воспрепятствовании работе журналиста (часть 3 статьи 144 УК). В «Единой России» извинились за выходку Зайцева и пообещали, что исключат его из партии. В 2020 году Сергей Зайцев получил два года условно за нападение на журналиста. Его сняли с должности главы Ширинского района, но вскоре он стал первым замом в местной администрации.