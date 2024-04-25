В ЕС задержали граждан Грузии, которые воровали из библиотек редкие издания русских писателей. После кражи книги продавали на аукционах в России

В четырех странах Евросоюза и Грузии задержали членов преступной группы, которых подозревают в краже антикварных и редких книг из европейских библиотек. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

По данным европейской полиции, преступники похитили редкие книги из национальных и исторических библиотек Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швейцарии. Их целью были в основном книги русских писателей, в частности, первые издания Александра Пушкина или Николая Гоголя.

При посещении библиотек задержанные просили показать им антикварные книги, притворяясь, что у них есть «особый, академический интерес». Затем они тщательно измеряли и фотографировали книги. Через несколько дней, недель или месяцев преступники возвращались и просили предоставить им доступ к тем же книгам, но на этот раз «возвращали поддельные книги». По оценке экспертов, копии были «превосходного качества».

В других случаях подозреваемые «просто врывались в библиотеки», говорится в сообщении европейской полиции.

По версии следствия, в общей сложности преступная группа похитила не менее 170 книг на общую сумму около 2,5 миллиона евро. Некоторые из украденных книг были проданы через аукционные дома в Санкт-Петербурге и Москве, что «фактически делает их невозвратными».

Согласно сообщению Европола, 24 апреля в Грузии и Латвии задержали четверых подозреваемых. Трое подозреваемых были задержаны в Эстонии, Франции и Литве, еще двое находятся под судебным надзором во Франции. Все задержанные — граждане Грузии. Сотрудники правоохранительных органов в ходе операции обыскали 27 мест, где изъяли более 150 книг.

Как пишет The Guardian, в мае 2023 года библиотека Вильнюсского университета обнаружила пропажу 17 редких русскоязычных книг, а Варшавский университет — 79 книг. Кроме того, в октябре сотрудники библиотеки в Женеве обнаружили пропажу нескольких книг, в том числе прижизненных изданий произведений Пушкина. О пропаже книг сообщала также Берлинская государственная библиотека, из ее фондов исчезли «Братья-разбойники», «Борис Годунов» и «Кавказский пленник» Пушкина.

Во Франции о краже книг сообщала Национальная библиотека в Париже. В 2023 году библиотеку 40 раз посетил 48-летний гражданин Грузии, заявивший, что пишет диссертацию на тему «Демократия в русской литературе XIX века» и ему нужны первые издания произведений Пушкина, Гоголя, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского. Осенью сотрудники библиотеки обнаружили, что книги, стоимость которых оценивается в 450 тысяч евро, пропали и заменены на копии.

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