Власти Томской области предложили 9 мая одеть официантов в футболки с портретами участников Великой Отечественной войны. Рестораны отказались

Департамент потребительского рынка администрации Томской области предложил рестораторам 9 мая одеть официантов и администраторов в футболки с фотографиями их родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Информация о такой инициативе властей, сообщает РИА Томск, появилась в соцсетях 23 апреля после того, как было объявлено, что шествие «Бессмертный полк» в 2024 году не будет проходить в очном формате.

«Да, действительно. Это сегодня внутренняя новость дня. Может быть, найдется кто-то, кто решит все это дело поддержать. Предложение из уст бармена „Можем повторить“, будет звучать — двусмысленно», — сказал в интервью агентству председатель томской Ассоциации рестораторов Алексей Степанов.

По его словам, рестораторы «скорее за то, чтобы людям дарить эмоции позитивные, приятные». «У нас у каждого человека, живущего на территории РФ, есть кладбище родственников, погибших во Вторую мировую войну, практически у каждого. 9 Мая — все-таки день поминовения», — заявил Степанов.

Он не стал уточнять, отклонили ли рестораторы предложение департамента потребительского рынка. В свою очередь томский телеканал ТВ2 (именно его журналисты придумали идею «Бессмертного полка», которой позднее воспользовались власти РФ) сообщил, что члены ассоциации рестораторов обсудили эту идею и решили от нее отказаться.

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«А ведь мы реально в войне участвуем» Как в Москве — уже второй раз после начала войны с Украиной — отмечали День Победы (за пределами Красной площади). Репортаж «Медузы»