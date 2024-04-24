Власти Томской области предложили 9 мая одеть официантов в футболки с портретами участников Великой Отечественной войны. Рестораны отказались
Департамент потребительского рынка администрации Томской области предложил рестораторам 9 мая одеть официантов и администраторов в футболки с фотографиями их родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Информация о такой инициативе властей, сообщает РИА Томск, появилась в соцсетях 23 апреля после того, как было объявлено, что шествие «Бессмертный полк» в 2024 году не будет проходить в очном формате.
«Да, действительно. Это сегодня внутренняя новость дня. Может быть, найдется кто-то, кто решит все это дело поддержать. Предложение из уст бармена „Можем повторить“, будет звучать — двусмысленно», — сказал в интервью агентству председатель томской Ассоциации рестораторов Алексей Степанов.
По его словам, рестораторы «скорее за то, чтобы людям дарить эмоции позитивные, приятные». «У нас у каждого человека, живущего на территории РФ, есть кладбище родственников, погибших во Вторую мировую войну, практически у каждого. 9 Мая — все-таки день поминовения», — заявил Степанов.
Он не стал уточнять, отклонили ли рестораторы предложение департамента потребительского рынка. В свою очередь томский телеканал ТВ2 (именно его журналисты придумали идею «Бессмертного полка», которой позднее воспользовались власти РФ) сообщил, что члены ассоциации рестораторов обсудили эту идею и решили от нее отказаться.