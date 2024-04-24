The Bell узнал о возможной отставке главы VK Владимира Кириенко

В последние месяцы «активно обсуждается» отставка главы компании Владимира Кириенко, сына первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, пишет The Bell со ссылкой на четыре источника.

Один из собеседников издания называет возможной причиной отставки натянутые отношения между Кириенко и Степаном Ковальчуком, который возглавляет группу контентных проектов VK. Его же называют самым вероятным кандидатом на место Кириенко в случае отставки.

Источник The Bell в компании рассказывает, что Кириенко и Ковальчук «могли даже публично поскандалить», поскольку Ковальчуку, по его мнению, хочется больше свободы действий. Но его проекты во главе с «VK Видео» продолжают генерировать убытки, отмечает собеседник.

Еще один источник The Bell добавляет, что если Кириенко уйдет, это случится после инаугурации Владимира Путина параллельно с отставкой правительства.

В случае отставки Кириенко может вернуться в государственный «Ростелеком» или уйти в правительство, где вероятной должностью для него называют пост замминистра цифрового развития, пишет The Bell.

Все четверо собеседников издания, однако, отмечают, что окончательного решения пока нет, а один из них говорит, что слухи об отставке Кириенко были, но, по его данным, тот все же останется, поскольку «VK растет и по выручке, и по аудиторным показателям, конкурирует с зарубежными платформами, сосредоточена на контенте и не планирует менять курс».

В VK на вопрос The Bell о возможном уходе Кириенко не ответили.

Владимир Кириенко занял пост гендиректора VK в конце 2021 года после того, как владевший компанией миллиардер Алишер Усманов продал свою долю структурам Юрия и Михаила Ковальчуков.

В феврале 2022 года Кириенко назначил старшим вице-президентом группы по медиастратегии и развитию сервисов 29-летнего Степана Ковальчука, внука президента Курчатовского института Михаила Ковальчука и внучатого племянника совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука.

В сентябре 2023 года в структуре компании были выделены две бизнес-группы. Ковальчук возглавил ту, которой отошли «ВКонтакте», «Одноклассники», а также платформы «Дзен», VK Видео, VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер. The Bell писал, что на него возлагалась роль развить сервисы VK таким образом, чтобы сделать из него «убийцу YouTube».

кто такой степан ковальчук

VK всерьез считает, что может стать «убийцей YouTube» Главой соцсети назначен Степан Ковальчук (вы знаете эту фамилию). The Bell рассказывает, кто это такой

кто такой степан ковальчук

VK всерьез считает, что может стать «убийцей YouTube» Главой соцсети назначен Степан Ковальчук (вы знаете эту фамилию). The Bell рассказывает, кто это такой