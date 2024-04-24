Дуров анонсировал «определенные изменения» в Telegram для пользователей с украинскими номерами по требованию Apple

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджер получил официальные письма от Apple, в которых говорится о неизбежности «определенных изменений» для пользователей с украинскими SIM-картами.

Письма от Apple, по словам Дурова, касаются общих новостных и пропагандистских каналов. «Как я объяснил в своем интервью, чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы, поступающие из магазинов приложений», — написал Дуров.

Он отметил, что мессенджер всегда давал бы пользователям «то, что они просят: доступ к нецензурированной информации и мнениям, чтобы они могли принимать собственные решения». «Однако это не всегда зависит от нас», — добавил Дуров.

О каких изменениях для пользователей идет речь, не поясняется.

Дуров напомнил, что в феврале 2022 года он предлагал ограничить использование телеграм-каналов в России и Украине, поскольку они используются для военной пропаганды, но пользователи выступили против.

Тем не менее Telegram, по словам Дурова, продолжает банить аккаунты и ботов, которые «собирают координаты для точечных ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию».

Власти Украины регулярно выражают обеспокоенность популярностью Telegram в стране. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов говорил, что мессенджер несет в себе «угрозы для безопасности» страны. Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью BBC 22 апреля назвал Telegram огромной проблемой для Украины. 1 апреля в Верховной раде инициировали законопроект, который предлагает ввести регулирование для Telegram и подобных ему соцсетей.

В начале марта газета Financial Times опубликовала интервью Дурова, которое он дал впервые за семь лет. В нем Дуров рассказал, что Telegram собирается на IPO, и оценил компанию в 30 миллиардов долларов.

Спустя месяц вышло еще одно интервью Дурова, которое он дал бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. В нем основатель Telegram рассказал о давлении со стороны российских властей, которые вынудили его уехать из страны, о создании мессенджера и поисках места для штаб-квартиры, а также отверг обвинения в сотрудничестве с российскими силовиками.

интервью павла дурова такеру карлсону

«Мне предложили два варианта: подчиниться требованиям властей или уехать из страны. Я выбрал последнее» Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Вот главное, что он сказал

интервью павла дурова такеру карлсону

«Мне предложили два варианта: подчиниться требованиям властей или уехать из страны. Я выбрал последнее» Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Вот главное, что он сказал