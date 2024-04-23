Парламент Литвы решил не отбирать ВНЖ у россиян и белорусов, которые регулярно ездят на родину

Сейм Литвы не поддержал предложение лишать временного вида на жительство граждан России и Беларуси, которые часто ездят на родину. Об этом сообщает LRT.

На голосование было вынесено два варианта ограничений. Первый предусматривал отзыв ВНЖ у тех россиян и белорусов, которые ездят в свои страны чаще одного раза в год — его поддержали только 20 из 112 присутствующих депутатов, 45 воздержались, 47 высказались против.

Второй документ, предлагавший отбирать виды на жительство при поездках чаще одного раза в три месяца, поддержал 41 парламентарий при 37 голосах против и 39 воздержавшихся.

Авторы законопроектов объясняли необходимость их принятия «угрозой безопасности» для страны.

Сама идея ограничений на поездки в Россию и Беларусь не снята с повестки дня, в ближайшее время ожидаются новые предложения по этому вопросу.

После вторжения РФ в Украину Литва, Эстония и Латвия приняли поправки в законодательство, значительно ограничивающие возможность получения ВНЖ для граждан России и Беларуси. Также эти три страны (а также Польша и Финляндия) запретили прямой въезд на свою территорию из России и Беларуси по туристическим визам.

Помимо этого, в странах Балтии был принят ряд дополнительных ограничений для легально проживающих там граждан РФ и Беларуси. Так, в частности, в Литве им запретили владеть огнестрельным оружием.