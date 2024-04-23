На ютьюб-канале Алексея Навального вышла вторая серия документального сериала «Предатели». Этот проект посвящен истории России 1990-х годов и правлению первого президента Бориса Ельцина, после которого к власти в стране пришел Владимир Путин.

Вторая серия носит подзаголовок «Как олигархи ограбили Россию, а „демократы“ украли выборы». В ней глава Международного ФБК Мария Певчих рассказывает о и президентских выборах 1996 года.

«Темп катастрофических для нашей страны событий нарастает. Борис Ельцин объявляет о том, что он готовится снова стать президентом на выборах 1996 года. Но с его чудовищно низким рейтингом сделать это невозможно, а на избирательную кампанию нужно очень много денег. Борис Березовский и другие олигархи придумывают схему, которая позволит сохранить Ельцина у власти. В итоге они получают контроль над самыми ценными активами в стране», — говорится в описании ко второй серии «Предателей».

Алексей Навальный

Премьера сериала «Предатели» состоялась 16 апреля. По словам соратников Алексея Навального, этот проект стал продолжением его большого манифеста, в котором политик рассуждал о роли семьи Бориса Ельцина в современной истории России. В первой серии «Предателей» рассказывалось о политическом влиянии бизнесменов Бориса Березовского и Романа Абрамовича. Проект получил немало негативных отзывов в соцсетях, как от непосредственных свидетелей и участников описываемых событий 1990-х, так и от исследователей этого периода российской истории.

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