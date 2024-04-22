Власти Санкт-Петербурга обнародовали проект постановления, запрещающего распространение любой информации о последствиях атак дронов

Власти Санкт-Петербурга планируют ввести запрет на распространение информации о последствиях атак беспилотников. Соответствующий проект постановления губернатора Александра Беглова опубликован на сайте администрации города.

«Постановляю запретить на территории Санкт-Петербурга распространение и публикацию любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов, о последствиях применения беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов», — говорится в документе.

Также под запрет попадает распространение «любой информации, способствующей раскрытию мест расположения сил Минобороны, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон».

Антикоррупционная экспертиза документа продлится с 22 апреля до 5 мая. В проекте постановления не уточняется, какое наказание предусмотрено для нарушителей запрета.

В марте 2024 года аналогичный запрет ввели власти Ленинградской и Курской областей. Его инициаторами выступали региональные оперативные штабы. За нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере от тысячи до трех тысяч рублей.

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