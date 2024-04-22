Суд в Москве арестовал Шахина Аббасова. Его обвиняют в убийстве из-за конфликта на парковке

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца 21-летнего Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве местного жителя Кирилла Ковалева из-за конфликта на парковке, сообщает пресс-служба судов города.

По версии следствия, 17 апреля Ковалев сделал замечание Аббасову за то, что он припарковал свою машину на тротуаре у подъезда. В ходе конфликта Аббасов позвонил своим родственникам, чтобы привлечь их к «разрешению конфликта», и вместе они «приняли решение совершить убийство Ковалева», пишет пресс-служба судов. В итоге обвиняемый ударил Ковалева ножом, после чего скрылся с места преступления. Ковалев умер в больнице на следующий день.

Аббасова вместе с двумя родственниками задержали 19 апреля в Ростовской области. Позже были задержаны отец Аббасова, его дядя и знакомый. Всем им вменяют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункты «и» и «ж» части 2 статьи 105 УК).

Как пишет РИА Новости, на суде Аббасов заявил, что сожалеет о произошедшем, и попросил прощения у родственников погибшего. «Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось. Я виноват сам, другие родственники не знали об этом», — заявил он через переводчика (Аббасов — гражданин Азербайджана).

Его адвокат добавил, что вину Аббасов признает лишь частично, поскольку не согласен с квалификацией преступления, и просил суд отправить его подзащитного под домашний арест. Также защитник настаивал, что родственники Аббасова планировали сдать его правоохранительным органам, после смерти Ковалева.

При этом следствие настаивает на аресте и других фигурантов дела. В частности, следователь мотивировала ходатайство об аресте отца Аббасова тем, что он, как утверждается, пытался договориться с родственниками погибшего, чтобы «замять дело».

Позднее по делу об убийстве был арестован Нахид Гусейнов, который, как считает следствие, предоставил фигурантам дела автомобиль, на котором они пытались скрыться. Также суд отправил в СИЗО Бахтияра Аббасова, дядю Шахина.

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