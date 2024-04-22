Прокуратура РФ попросила приговорить к семи годам пресс-секретаря Meta Энди Стоуна. Его заочно судят за «оправдание терроризма»

Российское гособвинение попросило суд назначить семь лет колонии строгого режима директору по коммуникациям компании Meta Энди Стоуну. Об этом сообщат ТАСС.

Стоуна заочно судят по статье о публичном оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Семь лет — максимально возможное наказание в рамках этой статьи.

Дело против Стоуна «и других сотрудников» Meta было возбуждено весной 2022 года. Основанием для этого послужило решение компании не блокировать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении российских военных.

В феврале 2023 года Стоун был объявлен в международный розыск. Годом позже Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.

Meta вскоре после этого была признана «экстремистской организацией», принадлежащие ей Facebook и Instagram были заблокированы в России. При этом блокировать мессенджер WhatsApp, которым тоже владеет Meta, власти РФ не стали.