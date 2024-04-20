Суд постановил выдворить из России латвийского рэпера Платину, задержанного на концерте в Томске

Суд Томска постановил выдворить из России рэпера Платину (настоящее имя — Роберт Плаудис), являющегося гражданином Латвии, пишет «7×7 — Горизонтальная Россия».

Исполнитель 19 апреля был задержан во время концерта в клубе Face в Томске. Во время выступления рэпера на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском, забрали Платину и увезли.

Сообщалось, что примерно через час после задержания Платину отпустили, составив на него протоколы об административных нарушениях по статьям о нарушении правил въезда в РФ, незаконной трудовой деятельности, отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также о пропаганде наркотиков. Однако позднее появились сообщения, что Платину оставили в спецприемнике на ночь.

Суд, рассмотрев протоколы, пишет «Милый Томск», постановил, что Платина должен покинуть Россию, а также назначил ему штраф 4 тысячи рублей. До выдворения рэпер будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Томской области.

Платина — рэпер из Риги. Участник коллектива «РНБ Клуб». В начале апреля вышел его пятый студийный альбом, 12 апреля Платина отправился в тур по России.

В 2021 году, напоминает «7×7», с просьбой проверить трек Платины на предмет пропаганды наркотиков в полицию обращалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. После задержания рэпера она заявила, что «причины этого ей неизвестны».