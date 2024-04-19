Латвийского рэпера Платину задержали на концерте в Томске. Со сцены его увел спецназ

Обновлено. Примерно через час после задержания Платину отпустили. Причины задержания неясны.

Рэпер Платина (настоящее имя — Роберт Плаудис) задержан на концерте в клубе Face в Томске, сообщили вечером 19 апреля телеграм-каналы «Сирена», Baza и «Осторожно, новости», опубликовавшие видео задержания музыканта.

Судя по записям, во время выступления на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Они окружили рэпера и увели его за кулисы. Как отмечает Flow, во время задержания зрители кричали «Дай менту на лапу» (это строчка из трека Платины «Бассок»).

В чем подозревают Платину, неизвестно. Ранее на него пожаловалась глава Екатерина Мизулина, попросившая полицию проверить тексты Платины на предмет пропаганды наркотиков.

Платина задержан в свой день рождения, 19 апреля ему исполнилось 28 лет.

Рэпер Платина — хип-хоп исполнитель из Риги. Участник коллектива «РНБ Клуб». В начале апреля вышел его пятый студийный альбом, 12 апреля Платина отправился в тур по России.