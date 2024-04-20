«Руки никто не опускает». Президент Украины назвал «нарративами РФ» заявления, что на фронте «все плохо»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ назвал «нарративами РФ» заявления, что на фронте «все плохо и инициатива в руках россиян». «Это не так», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент сказал, что «у россиян оружие» и его больше, чем у украинских военных. «Этот момент сейчас такой непростой», — признал он. Однако, подчеркнул Зеленский, как только будет одобрена , «шаг за шагом оружие будет». «Мы будем на это не просто рассчитывать, а бороться за это», — сказал он.

Объясняя, почему Украине так нужна помощь союзников, Зеленский сказал, что за 30 лет независимости страны Россия, используя своих «агентов», делала все, чтобы «Украина не развивалась», отдавала оружие, чтобы мощности оборонно-промышленного комплекса были уничтожены.

Интервью Владимира Зеленского бразильским журналистам Офіс Президента України

Он подчеркнул, что украинцы не собираются отказываться от борьбы за свою страну, свою независимость и от планов вступления в ЕС и НАТО. «Руки никто не опускает», — сказал Зеленский, добавив: «Путин боится нас очень сильно. Я в этом уверен».

Президент Украины также сообщил, что в ближайшие месяцы Украина должна подписать двусторонние соглашения в сфере безопасности с рядом стран, включая Соединенные Штаты. «После того, как мы пройдем конгресс, — сказал Зеленский, имея ввиду принятие законопроекта о помощи Украине, который нижняя палата парламента США должна поставить на голосование в ближайшее время, — мы придем к этому мощному соглашению с США».

Соглашение в сфере безопасности, особо подчеркнул он, затрагивает не только оборону, но и «гуманитарные аспекты, восстановление, финансовую и экономическую поддержку».

Также в ходе интервью президент Украины вновь привлек внимание к тому, что западные страны помогли Израилю отразить удар Ирана. По словам Зеленского, он «будет аплодировать стоя», если авиация Франции, Германии, Польши, Великобритании или любой другой страны поднимется в воздух, чтобы уничтожить летящие в Украину российские ракеты.

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