«Лживая тварь получила по заслугам». Бывший кандидат в депутаты гордумы Твери признался в соцсети «ВКонтакте» в убийстве жены

Евгений Никольский, баллотировавшийся в депутаты Тверской гордумы, признался в убийстве жены. «Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу заслуженное наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно», — написал Никольский на своей странице во «ВКонтакте».

«Плевать, что будет со мной — но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — заявил Никольский, попросив позаботиться о 11-месячной дочери, назвав ее «единственным стимулом жить».

Никольский в 2017 году выдвигался в Тверскую городскую думу по спискам «Справедливой России». На региональном сайте партии говорится, что он возглавляет местное отделение партии в Московском районе города Твери.

«Осторожно, новости» утверждают, что Никольский задержан. Baza, в свою очередь, пишет, что Никольский находится в реанимации после того, как брат убитой ударил его домкратом. По версии Baza, утром в ходе ссоры на почве ревности Никольский ударил жену ножом в шею и сразу же признался в убийстве в соцсети. Брат погибшей, находившийся рядом и пытавшийся оказать помощь смертельно раненой сестре, несколько раз ударил мешавшего ему Никольского домкратом.

Другие обстоятельства произошедшего, в том числе, где происходил конфликт, издание не уточняет, сообщая лишь, что тело Екатерины Никольской нашли около школы в селе Емельяново.

Mash пишет, что Екатерине Никольской было 36 лет. Она занималась общественной деятельностью и преподавала детям танцы.